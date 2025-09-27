В соцсетях появились видео, на которых первый состав столичного LRT выходит на линии для тестирования, передает BAQ.KZ со ссылкой на Астана - Что? Где? Когда? По словам акима столицы, после запуска пилотного поезда количество станций и составов будут увеличивать каждый день. Уже через неделю ожидается полноценная обкатка на участке между двумя станциями.

Испытания займут от трёх до шести месяцев — проверят всё: от безопасности до работы систем. В октябре в Астану прибудут ещё восемь поездов, а до конца года — все 18 составов. Если всё пройдёт по плану, горожане смогут сесть в новые вагоны уже в начале 2026 года.

Стоимость проезда предварительно составит 200 тенге. Жители столицы уже активно обсуждают кадры запуска: для кого-то это долгожданный прогресс, для других — повод вспомнить затянувшуюся историю стройки.