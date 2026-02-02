К концу 2025 года объём депозитов в банковской системе Казахстана достиг рекордных значений и превысил 44 трлн тенге. Основной прирост обеспечили вклады в национальной валюте: тенговые депозиты продолжают расти, тогда как доля валютных постепенно сокращается. По итогам года именно тенге стал ключевым инструментом сбережений как для населения, так и для бизнеса – на фоне высоких процентных ставок и положительной реальной доходности.

Эта динамика во многом объясняется условиями, которые сложились на депозитном рынке. В 2025-2026 годах банки предлагают по срочным вкладам в тенге доходность до 18-20 % годовых, что позволяет вкладчикам зарабатывать выше уровня инфляции. Валютные депозиты при этом остаются низкодоходными, из-за чего интерес к ним снижается. Чтобы понять, насколько оправдан такой выбор и стоит ли по-прежнему рассматривать доллар и золото как альтернативу, корреспондент BAQ.KZ поговорил с экономистом Бауыржаном Искаковым.

По его словам, рост популярности тенговых вкладов – это рациональная реакция вкладчиков на изменение макроэкономических условий.

"Впервые за долгое время тенговые депозиты дают реальный доход. Ставки по ним достигают 18-20 % годовых, что превышает инфляцию и позволяет не только сохранить средства, но и увеличить их покупательную способность. На этом фоне валютные депозиты выглядят значительно менее привлекательными, поскольку их доходность остаётся минимальной и не покрывает рост цен", – объясняет Искаков.

На этом фоне всё чаще звучит вопрос, стоит ли переводить сбережения в доллары. Как подчеркивает экономист, иностранная валюта сохраняет значение, но её роль сегодня ограничена.

"Доллар по-прежнему остаётся защитным активом на случай экономической неопределённости. В долгосрочной перспективе возможны сценарии ослабления тенге, в том числе до уровней около 550 тенге за доллар, и это создаёт аргументы в пользу хранения части средств в валюте. Однако прогнозы крупных финансовых организаций на ближайший период предполагают относительно стабильный курс без резкого укрепления доллара. Для заработка на курсе движение должно быть гораздо сильнее, и такие сценарии сейчас маловероятны", – говорит эксперт.

По его словам, перевод всех накоплений в доллары исключительно ради ожиданий по курсу сегодня не выглядит оптимальным решением, поскольку лишает вкладчиков высокой доходности по тенговым депозитам.

Отдельное место в структуре сбережений, по словам Искакова, занимает золото, которое в 2025 году выросло заметно сильнее многих валют и финансовых активов.

"Золото традиционно выполняет функцию страхового актива от инфляции и политической нестабильности. Его цена находится на высоких уровнях, и многие аналитики допускают дальнейший рост. При этом важно понимать, что золото не приносит процентного дохода – прибыль формируется исключительно за счёт изменения цены. Поэтому этот инструмент подходит тем, кто ориентирован на защиту капитала в долгосрочной перспективе, а не на быстрый доход", – отмечает он.

Помимо депозитов, валюты и драгоценных металлов, у вкладчиков есть и другие варианты размещения средств от облигаций до фондового рынка и криптовалют. Однако эти инструменты требуют более высокого уровня финансовой грамотности и готовности к риску.

"Облигации могут быть интересны тем, кто ищет более стабильный доход. Фондовый рынок и биржевые фонды – для инвесторов с горизонтом в несколько лет. Криптовалюты, включая биткоин, обладают высоким потенциалом роста, но остаются крайне волатильными, поэтому подходят только тем, кто понимает риски и готов к резким колебаниям стоимости", – подчёркивает экономист.

По словам Бауыржана Искакова, наиболее рациональной остаётся стратегия диверсификации. Основу сбережений целесообразно формировать за счёт тенговых депозитов, которые в текущих условиях обеспечивают доход выше инфляции. Часть средств при этом имеет смысл держать в иностранной валюте для защиты от возможных курсовых колебаний, золото рассматривать как инструмент долгосрочной защиты, а инвестиционные инструменты использовать для постепенного роста капитала.

В целом подход к управлению сбережениями всё больше смещается от выбора одного "надежного" инструмента к сбалансированной структуре. Такой формат позволяет одновременно получать доход, сохранять защиту от рисков и адаптироваться к изменениям экономической конъюнктуры.