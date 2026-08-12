В последние месяцы на валютном рынке Казахстана произошли заметные изменения. Курс доллара по отношению к тенге снизился примерно с 540 до 470 тенге. Однако, несмотря на укрепление национальной валюты, у населения по-прежнему возникают вопросы: «Почему цены не снижаются?» и «Почему, даже если зарплата выросла, денег всё равно не хватает?»

Корреспондент BAQ.KZ вместе с экономистом Айбаром Олжаевым попытался разобраться, что повлияло на укрепление тенге, какую выгоду для населения и бизнеса даёт снижение курса доллара и почему рост зарплат не приводит к мгновенному увеличению покупательной способности.

Одним из факторов снижения курса доллара является высокий уровень базовой ставки в Казахстане.

Когда базовая ставка высокая, растут и процентные ставки по тенговым депозитам в банках. В результате для граждан становится привлекательнее хранить свои сбережения на депозитах в тенге, чем в иностранной валюте.

В то же время высокая базовая ставка делает кредиты дороже. Это снижает активность населения и бизнеса в сфере кредитования и в определённой степени сдерживает спрос и денежный оборот в экономике.

Экономист Айбар Олжаев отмечает, что на укрепление тенге влияет и внутренняя денежно-кредитная политика.

«Одна из основных причин – мы сами внутри страны смогли добиться определённого баланса. Базовая ставка высокая. Когда она высокая, кредиты дорожают, а проценты по депозитам также растут. Поэтому становится выгоднее хранить деньги в тенге», – говорит эксперт.

По его словам, в такой ситуации меняется и финансовое поведение населения. Часть граждан, которые раньше хранили сбережения в долларах, может перевести свои средства в тенге и разместить их на депозитах. Это поддерживает спрос на тенге внутри страны.

Причём речь идёт не только о физических лицах. Иностранные инвесторы также обращают внимание на уровень процентных ставок, стабильность валюты и общую экономическую ситуацию.

«Это касается не только граждан Казахстана. Есть внутренние и внешние инвесторы. Если в стране высокая базовая ставка, а её валюта при этом относительно стабильна, инвесторы начинают приходить на такой рынок. Чтобы приобрести наши активы, они покупают тенге», – объяснил Айбар Олжаев.

Если доллар дешевеет, почему не снижаются цены на товары

Укрепление тенге в первую очередь может повлиять на себестоимость товаров, которые зависят от импорта. Казахстан закупает за рубежом технику, электронику, автомобили, одежду, лекарственные препараты, сырьё и часть производственного оборудования.

Когда доллар дешевеет, импортёрам требуется меньше тенге для покупки иностранной валюты. Это потенциально снижает их расходы. Однако падение курса доллара вовсе не означает, что все товары в магазинах сразу подешевеют.

На конечную цену влияют не только валютный курс, но и логистика, стоимость доставки, аренда, заработная плата, налоги, цена производителя и торговая наценка. Поэтому эффект от укрепления тенге может дойти до полок магазинов не сразу.

Выгодно ли укрепление тенге бизнесу

Это зависит от сферы деятельности компании.

Для предпринимателей, которые закупают за рубежом оборудование, сырьё или готовую продукцию, укрепление тенге может быть выгодным. Ведь расходы на импорт в пересчёте на национальную валюту снижаются.

Для экспортёров, напротив, ситуация может складываться иначе. Если компания продаёт продукцию на внешнем рынке и получает выручку в долларах, то после конвертации этой выручки в тенге она получает меньше национальной валюты, чем раньше.

Поэтому укрепление тенге нельзя оценивать для экономики исключительно как положительное или отрицательное явление. Его влияние различается в зависимости от отрасли.

На дальнейшую динамику валютного курса будут влиять сразу несколько факторов: инфляция, базовая ставка, приток инвестиций, цены на нефть, экспортная выручка и ситуация на мировых рынках.

Зарплата есть, но почему денег всё равно не хватает

Даже несмотря на укрепление тенге, население может не сразу почувствовать его эффект. Одна из главных причин – инфляция.

Рост зарплаты ещё не означает автоматического улучшения материального положения человека. Если одновременно с доходами быстрее растут расходы на продукты питания, коммунальные услуги, транспорт, аренду жилья и другие повседневные нужды, реальная покупательная способность человека снижается.

По словам Айбара Олжаева, оценивать финансовое положение человека только по размеру его ежемесячной зарплаты недостаточно.

«Инфляция существует с давних времён. В определённой степени именно здесь можно увидеть одну из причин того, почему говорят: “богатые становятся богаче, а бедные – беднее”. Ведь доход человека может увеличиваться на бумаге, но его реальные возможности при этом могут не измениться или даже снизиться. Реальная ценность денег определяется не их количеством, а тем, что вы можете на них купить», – говорит экономист.

Например, предположим, что зарплата человека составляет 300 тысяч тенге и в течение года не меняется. Если за это же время товары и услуги в среднем подорожали на 10%, то спустя год на те же 300 тысяч тенге уже невозможно будет приобрести прежний объём товаров и услуг.

То есть размер зарплаты остался прежним, а её покупательная способность снизилась.

Почему уровень жизни не улучшается даже при росте зарплаты

Такая проблема может сохраняться и тогда, когда доходы растут.

Например, если зарплата увеличилась на 7%, а за тот же период цены выросли на 12%, номинальный доход человека действительно стал выше, однако его реальная покупательная способность при этом может не увеличиться.

«Одна из основных причин, почему люди говорят: “Почему денег не хватает?”, заключается именно в этом. Например, ваша зарплата может вырасти на 5–7%. Но если за это же время инфляция составит 12%, рост доходов не успеет за ростом цен. Поэтому зарплата человека увеличивается, но его реальное материальное положение не улучшается. Напротив, ему приходится тратить больше денег на повседневные потребности», – отметил Айбар Олжаев.

Лучше всего это заметно в повседневных покупках. Если раньше на определённую сумму можно было купить привычный набор продуктов, то со временем в ту же сумму помещается уже меньше товаров.

К этому добавляется рост коммунальных платежей, стоимости проезда, аренды жилья, одежды и других постоянных расходов. В результате большая часть ежемесячного дохода уходит на обязательные нужды, а денег на сбережения или крупные покупки остаётся меньше.

На кого инфляция влияет сильнее

Рост цен особенно сильно ощущают семьи с низкими доходами. Значительная часть их заработка уходит на продукты питания, жильё, транспорт и коммунальные услуги – то есть на товары и услуги первой необходимости.

У граждан с более высокими доходами больше возможностей перераспределять расходы и направлять часть средств на сбережения или инвестиции.

Экономист также отмечает влияние периода после пандемии на покупательную способность населения.

«Пандемия 2020 года также повлияла на Казахстан. В тот период наблюдалось усиление инфляции. Самая важная проблема заключалась в том, что рост номинальных зарплат отставал от роста цен. То есть доходы увеличивались, но темпы их роста были ниже инфляции», – говорит специалист.

В экономике размер заработной платы, выраженный в тенге, рассматривается как номинальный доход. Однако для оценки реального материального положения человека важно понимать, сколько товаров и услуг он может приобрести на эти деньги.

Поэтому сам по себе показатель «зарплата выросла» ещё не означает, что уровень жизни населения действительно улучшился.

Когда население почувствует укрепление тенге

По словам Айбара Олжаева, начиная с апреля 2026 года ситуация по ряду показателей постепенно начала стабилизироваться. Однако экономические изменения не доходят до всех граждан одновременно.

У каждой семьи своя структура расходов. Один человек тратит большую часть дохода на продукты питания, другой – на ипотеку, аренду жилья или автомобиль. Поэтому официальный уровень инфляции и рост цен, который ощущает конкретный человек, могут существенно различаться.

Укрепление тенге способно снизить расходы на импорт и в определённой степени замедлить рост цен. Однако одного снижения курса валюты недостаточно для существенного улучшения благосостояния населения.

Ключевое значение имеет то, чтобы темпы роста цен замедлялись, а доходы граждан росли быстрее. Поэтому при оценке материального положения населения важно смотреть не столько на то, на сколько тенге выросла зарплата, сколько на то, сколько товаров и услуг можно приобрести на эту зарплату.

Только в этом случае статистика о росте доходов превращается в реальные изменения, которые люди ощущают в повседневной жизни.