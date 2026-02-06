Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже продолжил снижение третью сессию подряд, передает BAQ.KZ.

По словам экспертов Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), укрепление тенге связано с приближающимся стартом квартального налогового периода. В феврале компании обязаны уплатить ряд налогов за IV квартал 2025 года, включая рентный налог, НДС и доп. платежи недропользователей.

"Ряд участников рынка заранее конвертировал валюту для выполнения налоговых обязательств, что вызвало повышение спроса на тенге и снижение курса доллара", — пояснили в АФК.

Кроме того, укрепление национальной валюты поддержало увеличение инвестиций нерезидентов на внутренний рынок: в январе вложения в государственные ценные бумаги выросли на 171 млрд тенге (8,7%) — до 2,1 трлн тенге, а доля владения нерезидентов увеличилась с 6,2% до 6,7%.

Сегодня (на 10:44 по времени Астаны) курс USDKZT на KASE составляет 494,20 тенге за доллар.

Эксперты отмечают, что текущие колебания курса носят временный характер и в значительной мере связаны с налоговыми операциями и корпоративными конвертациями валюты, а также притоком инвестиций нерезидентов.