Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 24 сентября составил 542,8 тенге, снизившись за сутки на 2,11 тенге, передает BAQ.KZ.

Это изменение отразилось и на ценах в обменных пунктах, где средняя стоимость покупки доллара варьируется от 542 до 543 тенге, а продажи — от 544 до 545 тенге.

Курс евро в обменниках установлен на уровне 637–638 тенге при покупке и 641–643 тенге при продаже. Российский рубль торгуется в пределах 6,37–6,45 тенге при покупке и 6,51–6,53 тенге при продаже.

Снижение курса доллара может быть связано с динамикой на внешних рынках, изменением спроса на валюту внутри страны или другими макроэкономическими факторами.