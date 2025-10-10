Доллар дешевеет в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На Казахстанской фондовой бирже зафиксировано снижение курса доллара, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов 10 октября американская валюта подешевела сразу на 2,45 тенге и составила 539,06 тенге. Это одно из самых заметных однодневных падений за последние недели.
Снижение произошло на фоне относительной стабилизации глобальных рынков и укрепления тенге, чему могли способствовать как внутренняя валютная ликвидность, так и внешние макроэкономические факторы. В преддверии выходных снижение курса вызвало оживление и в обменниках.
На текущий момент в обменных пунктах Казахстана доллар покупают в среднем по 539,5–540 тенге, а продают по 541–542,5 тенге. Евро торгуется в диапазоне 622–627 тенге, а курс российского рубля составляет 6,54–6,67 тенге.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Минус один кандидат и необычные пригласительные: готов ли Семей к историческим выборам акима?
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- Нацбанк установил курсы валют на 9 октября