Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться как на бирже, так и в обменных пунктах, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенная стоимость доллара США на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составила 535,99 тенге, что является минимумом за последний месяц. Это шестой рабочий день подряд, когда курс американской валюты на бирже падает. Напомним, 15 августа курс доллара резко вырос до 540,87 тенге, после чего ежедневно снижался на 1–2 тенге.

В обменных пунктах крупных городов Казахстана доллар продают по следующим курсам (данные на 15:30):

Астана: покупка – 532–534 тенге, продажа – 539–541 тенге;

Алматы: покупка – 532–536,5 тенге, продажа – 537–539 тенге;

Шымкент: покупка – 534–536 тенге, продажа – 537–539 тенге.

Эксперты связывают снижение курса с постепенной стабилизацией финансового рынка и умеренным укреплением национальной валюты. Потребителям рекомендуется учитывать текущие котировки при обмене валюты.