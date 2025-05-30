На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 мая 2025 года зафиксирован рост курса американской валюты, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, увеличившись на 1,69 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

Также наблюдалось незначительное укрепление российского рубля — его курс вырос до 6,48 тенге (+0,04 тенге).

Китайский юань немного подешевел — до 70,73 тенге (-0,10 тенге).

Евро также снизился в цене, опустившись на 1,01 тенге, до отметки 574 тенге.