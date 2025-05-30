Доллар дорожает, евро дешевеет: обновление курсов валют на KASE
Нацвалюта ослабла к доллару и рублю, но укрепилась к юаню и евро.
Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46Сегодня, 16:46
139Фото: Pixabay
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 30 мая 2025 года зафиксирован рост курса американской валюты, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс доллара составил 510,81 тенге, увеличившись на 1,69 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
Также наблюдалось незначительное укрепление российского рубля — его курс вырос до 6,48 тенге (+0,04 тенге).
Китайский юань немного подешевел — до 70,73 тенге (-0,10 тенге).
Евро также снизился в цене, опустившись на 1,01 тенге, до отметки 574 тенге.
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