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Доллар и евро продолжают дорожать в Казахстане

Курс доллара продолжил рост на торгах 16 июля.

Сегодня, 16:38
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:38
Сегодня, 16:38
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июля 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенные курсы валют изменились следующим образом:

  • Доллар США — 526,50 ₸ (+0,63 ₸);
  • Российский рубль — 6,75 ₸ (+0,005 ₸);
  • Китайский юань — 73,25 ₸ (+0,15 ₸);
  • Евро — 615,26 ₸ (+0,80 ₸).

Стоит отметить, что евро продемонстрировал самый существенный рост, прибавив 0,80₸. 

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