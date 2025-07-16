Доллар и евро продолжают дорожать в Казахстане
Курс доллара продолжил рост на торгах 16 июля.
Сегодня, 16:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:38Сегодня, 16:38
99Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 июля 2025 года в 15:30 завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенные курсы валют изменились следующим образом:
- Доллар США — 526,50 ₸ (+0,63 ₸);
- Российский рубль — 6,75 ₸ (+0,005 ₸);
- Китайский юань — 73,25 ₸ (+0,15 ₸);
- Евро — 615,26 ₸ (+0,80 ₸).
Стоит отметить, что евро продемонстрировал самый существенный рост, прибавив 0,80₸.
Самое читаемое
- Перизат Кайрат пользуется ноутбуком в камере? Ответ КУИС
- Аксакал заявил, что в Карагандинской области нашли могилу Кенесары
- "Я впервые её вижу": Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто
- Казахстанцы будут получать деньги за разоблачение мошенников
- Бектенов объяснил, к чему приведёт отмена утилизационного сбора