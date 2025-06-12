На Казахстанской фондовой бирже завершились торги на валютном рынке, и курс доллара продемонстрировал ощутимый рост, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 511,77 тенге, что на 3,45 тенге выше предыдущего значения. Официальный курс доллара, установленный Национальным банком на 12 июня, составляет 507,80 тенге, что заметно ниже биржевого.

Между тем, в обменных пунктах страны доллар продают в среднем по 512–512,5 тенге, а покупают по 510,5–511 тенге. Также наблюдается стабильность на рынке евро и российского рубля - евро в среднем покупают по 585–587 тенге и продают по 591–592 тенге, рубль обменивают по курсу 6,35–6,37 тенге при покупке и 6,41–6,45 тенге при продаже.

Валютные колебания свидетельствуют о повышенном интересе участников рынка и возможном усилении волатильности в ближайшее время.