Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют на среду, 20 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, установленным центральным банком, доллар США продолжает держаться на уровне 538,57 тенге, евро стоит 629,48 тенге, а китайский юань и российский рубль оцениваются в 75,02 тенге и 6,71 тенге соответственно.

В то же время, обменные пункты в крупных городах страны предлагают свои курсы, которые могут немного отличаться от официальных. В Алматы курс доллара на покупку составляет от 539 до 541 тенге, евро — от 629 до 633 тенге, а российский рубль оценивается в пределах от 6,65 до 6,73 тенге.

В Астане курс доллара варьируется от 537 до 544 тенге, евро — от 625 до 635 тенге, а рубль покупается по ценам от 6,63 до 6,73 тенге.

Интересно, что в последние месяцы курсы валют остаются довольно стабильными, что отражает уверенность на валютном рынке страны. Тем временем, обменные курсы в крупных городах, таких как Алматы и Астана, могут незначительно колебаться, в зависимости от спроса и предложения на рынке.