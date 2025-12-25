Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на четверг, 25 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, курс доллара США установлен на уровне 511 тенге, евро — 602,72 тенге, китайского юаня — 72,85 тенге, российского рубля — 6,49 тенге.

Также обнародована информация о курсах валют, сложившихся в обменных пунктах крупнейших городов страны. По данным портала kurs.kz, в Алматы доллар США покупают и продают в диапазоне от 513 до 517 тенге, евро — от 601 до 606 тенге, российский рубль — от 6,4 до 6,5 тенге.

В Астане обменные пункты предлагают доллар США по курсу от 510 до 517 тенге, евро — от 601 до 611 тенге, российский рубль — от 6,4 до 6,55 тенге.

Официальные и рыночные курсы валют могут изменяться в течение дня в зависимости от ситуации на финансовом рынке и условий, предлагаемых обменными пунктами.