К концу 2025 года позиции доллара на мировом рынке заметно ослабли. Эта тенденция не обошла стороной и Казахстан. Эксперты называют одной из ключевых причин разворот политики Федеральной резервной системы США в сторону снижения процентных ставок. Под влиянием этого фактора курс тенге также может сформироваться в определённом коридоре. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал ситуацию.

Давление на тенге может идти с двух сторон

По словам председателя правления ТОО "NAC Analytica", экономиста и финансиста Расула Рысмамбетова, в первые четыре месяца года курс доллара, вероятнее всего, будет сохраняться в диапазоне 500–530 тенге. По его мнению, существенное снижение доллара ниже отметки 500 тенге маловероятно, а минимальный уровень в районе 495 тенге может наблюдаться лишь кратковременно. При этом эксперт предостерегает рядовых граждан от поспешной покупки валюты без специальных знаний в надежде заработать на курсовой разнице.

Финансист сравнил ситуацию, влияющую на тенге, с "лодкой с двумя двигателями".

"Первый двигатель — денежно-кредитная политика США. Согласно прогнозам мировых аналитиков, в течение 2026 года ФРС будет постепенно снижать ставку, что приведёт к ослаблению доллара по отношению к другим валютам. Второй двигатель — внутренние факторы. В частности, в апреле ожидается снятие моратория на рост тарифов на коммунальные услуги. Это решение может ускорить инфляцию и оказать дополнительное давление на тенге. Важное значение для национальной валюты имеют и прогнозы по ценам на нефть", - отметил экономист.

В настоящее время в ряде оценок говорится о возможном снижении цены барреля нефти до 55 долларов.

Однако Расул Рысмамбетов не считает такой сценарий вероятным и полагает, что цена будет находиться в диапазоне 60–65 долларов. По его словам, если не произойдут чрезвычайные ситуации наподобие пандемии, нефть редко опускается ниже отметки 60 долларов.

"Кроме того, в 2026 году правительство планирует значительные расходы на инфраструктуру, коммунальные объекты и теплоэлектроцентрали. Это, в свою очередь, может ускорить инфляцию и повысить её уровень с 9–10 процентов до 12–13 процентов", отметил экономист.

Эксперт ожидает, что в начале года базовая ставка сохранится на нынешнем высоком уровне — около 18 процентов. Что касается налоговой реформы, финансист считает, что она не окажет существенного влияния на тенге, поскольку основные эффекты были ощутимы уже в конце 2025 года, и бизнес к тому времени успел заложить рост цен.

Каковы прогнозы аналитических организаций?

Прогнозы аналитических организаций также не исключают рисков ослабления тенге. По оценке Евразийского банка развития, в 2026 году средний курс доллара составит около 535 тенге, а к концу года может достигнуть 544 тенге. На эту динамику повлияют цены на нефть, остающиеся ниже среднего уровня последних трёх лет, а также сокращение валютных трансфертов из Национального фонда. Вместе с тем определённую поддержку тенге окажут продажи валюты со стороны квазигосударственного сектора, привлекательная доходность активов в тенге и рост несырьевого экспорта.

Ассоциация финансистов Казахстана прогнозирует, что в 2026 году курс доллара может вырасти до 553,6 тенге. В числе основных факторов давления на тенге ассоциация называет сокращение экспортных поступлений, рост импорта в связи с реализацией крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также снижение трансфертов из Национального фонда с 5,3 трлн до 2,8 трлн тенге.

В отчёте Центра исследований прикладной экономики отмечается, что среднегодовой обменный курс в 2026 году может сложиться на уровне 551,36 тенге. Это связано с ожиданиями снижения цен на нефть и ослабления внешней поддержки валют стран — экспортёров сырья.

Базовая ставка — ключевой фактор для тенге

По мнению экономиста Айбара Олжая, Казахстан начал текущий год с курсом около 525 тенге за доллар.

Эти показатели указывают на то, что торговый баланс страны в следующем году, вероятнее всего, останется в положительной зоне, то есть объёмы экспорта будут превышать импорт. В такой ситуации решающим механизмом, влияющим на судьбу тенге, становится базовая ставка.

"Если предположить, что инфляция в следующем году сохранится на высоком уровне, Национальный банк в 2026 году вполне может повысить базовую ставку до 19 процентов. При этом, с учётом снижения ставки Федеральной резервной системы США до коридора 3,5–3,75 процента, разница в доходности активов в тенге сохранится. Это позволит поддержать интерес иностранных инвесторов к финансовым инструментам, номинированным в тенге. В таком случае доллар может подешеветь, а тенге — укрепиться", отметил экономист.

В целом в 2026 году курс тенге будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов. Ключевую роль сыграют динамика доллара, цены на нефть, уровень инфляции и политика по базовой ставке. Большинство экспертов сходятся во мнении, что на валютном рынке скорее сохранится колебание в ограниченном коридоре, нежели произойдут резкие изменения. При этом направление движения тенге будет напрямую зависеть не только от рыночной конъюнктуры, но и от государственной финансовой политики.