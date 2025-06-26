Доллар незначительно подешевел в обменниках РК 26 июня
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12Сегодня, 09:12
90Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 26 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 519,5-520 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 520,5-521 тенге.
В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 522 тенге, Актобе, Талдыкоргане и Каскелене – 520 тенге, Костанае и Уральске – 523 тенге, Риддере – 521 тенге.
Днем ранее доллар продавали от 519 до 524 тенге.
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