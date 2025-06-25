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Сколько стоит доллар в обменниках РК после резкого падения на бирже

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:48
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Unsplash Сегодня, 09:48
Сегодня, 09:48
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Фото: Unsplash

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 25 июня, передаёт BAQ.KZ. 

Сегодня в Алматы его продают за 519,4-521 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 519,5-521 тенге.

В Аксу, Павлодаре и Семее "зеленый" стоит 522 тенге, Актобе – 521,5 тенге, Каскелене – 519,5 тенге, Костанае – 525 тенге, Талдыкоргане – 520 тенге, Уральске – 523 тенге, Экибастузе – 521 тенге.

Днем ранее доллар резко подешевел на казахстанской бирже.

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