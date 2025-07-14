На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 14 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 522,8-525 тенге, Астане – за 525-526 тенге, Шымкенте – за 523 тенге.

В Аксу, Семее, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 525 тенге, Актобе – 524 тенге, Каскелене – 523,2 тенге, Костанае – 525-527 тенге, Риддере и Хоргосе – 523 тенге, Талдыкоргане – 523,1 тенге.

Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 520 до 524 тенге.