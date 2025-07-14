Доллар незначительно подешевел в обменниках РК после выходных
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:37
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Сегодня, 09:37Сегодня, 09:37
126Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 14 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 522,8-525 тенге, Астане – за 525-526 тенге, Шымкенте – за 523 тенге.
В Аксу, Семее, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 525 тенге, Актобе – 524 тенге, Каскелене – 523,2 тенге, Костанае – 525-527 тенге, Риддере и Хоргосе – 523 тенге, Талдыкоргане – 523,1 тенге.
Накануне выходных цена за доллар варьировалась от 520 до 524 тенге.
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