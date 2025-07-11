На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 11 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 520,8-521,5 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 520,5-522 тенге.

В Аксу, Уральске, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 522 тенге, Актобе, Талдыкоргане, Хоргосе и Каскелене – 521,5 тенге, Костанае – 523 тенге.

Днем ранее доллар покупали и продавали от 517 до 523 тенге.