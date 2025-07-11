Почем продают доллар в обменниках РК перед выходными
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
70Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 11 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 520,8-521,5 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 520,5-522 тенге.
В Аксу, Уральске, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 522 тенге, Актобе, Талдыкоргане, Хоргосе и Каскелене – 521,5 тенге, Костанае – 523 тенге.
Днем ранее доллар покупали и продавали от 517 до 523 тенге.
Самое читаемое
- Саксаул против пыли: на дне Арала продолжают восстанавливать жизнь
- Оставить историю для потомков: как в Семее борются за старинную архитектуру
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Заявление Перизат Кайрат о побоях: полиция показала видео из СИЗО
- Оформили кредиты — остались ни с чем: семью из Косшы обманул мошенник с "обналом" смартфонов