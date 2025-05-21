Доллар незначительно подорожал в казахстанских обменниках
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:07
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
126Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 21 мая, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 513,5-514,2 тенге, Астане – за 515-516 тенге, Шымкенте – за 514-516 тенге.
В Аксу, Риддере и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 514,5 тенге, Костанае – 515 тенге, Уральске – 516 тенге, Хоргосе и Экибастузе – 514,5 тенге.
Днем ранее цена за доллар в обменниках варировалась от 512 до 516 тенге.
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