Сколько стоит доллар в обменниках РК 20 мая
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
113Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 19 мая, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 512,5-513 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-513 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене – 513,2 тенге, Костанае и Семее – 515 тенге, Риддере – 513 тенге, Талдыкоргане и Жетысу – 513,3 тенге, Уральске – 516 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась в обменниках от 512 до 516 тенге.
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