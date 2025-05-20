На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 19 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 512,5-513 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-513 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 514 тенге, Каскелене – 513,2 тенге, Костанае и Семее – 515 тенге, Риддере – 513 тенге, Талдыкоргане и Жетысу – 513,3 тенге, Уральске – 516 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась в обменниках от 512 до 516 тенге.