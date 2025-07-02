Доллар незначительно подорожал в обменниках Казахстана 2 июля
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:48
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Сегодня, 09:48Сегодня, 09:48
105Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 2 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 520,4-522 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 520,5-522 тенге.
В Аксу и Уральске "зеленый" стоит 523 тенге, Актобе – 521,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 520,7 тенге, Костанае – 525 тенге, Павлодаре – 522 тенге, Экибастузе – 521 тенге.
Днем ранее доллар в обменниках продавали от 520 до 524 тенге.
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