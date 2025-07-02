На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 2 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 520,4-522 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 520,5-522 тенге.

В Аксу и Уральске "зеленый" стоит 523 тенге, Актобе – 521,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 520,7 тенге, Костанае – 525 тенге, Павлодаре – 522 тенге, Экибастузе – 521 тенге.

Днем ранее доллар в обменниках продавали от 520 до 524 тенге.