Сколько стоит доллар в обменниках РК 1 июля
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
82Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 1 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 520,5-522 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 520,5-522 тенге.
В Актобе и Экибастузе "зеленый" стоит 522 тенге, Костанае и Павлодаре – 523 тенге, Риддере – 521 тенге, Талдыкоргане – 520,9 тенге, Хоргосе – 521 тенге.
Днем ранее доллар в обменниках продавали от 518 до 524 тенге.
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