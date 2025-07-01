На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 1 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 520,5-522 тенге, Астане – за 523-524 тенге, Шымкенте – за 520,5-522 тенге.

В Актобе и Экибастузе "зеленый" стоит 522 тенге, Костанае и Павлодаре – 523 тенге, Риддере – 521 тенге, Талдыкоргане – 520,9 тенге, Хоргосе – 521 тенге.

Днем ранее доллар в обменниках продавали от 518 до 524 тенге.