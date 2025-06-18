Доллар ощутимо подорожал в обменниках Казахстана 18 июня
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:53
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Сегодня, 09:53Сегодня, 09:53
78Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 18 июня, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 518-521 тенге, Астане – за 520-521 тенге, Шымкенте – за 519,5-520 тенге.
В Каскелене "зеленый" стоит 518 тенге, Костанае – 522 тенге, Павлодаре и Риддере и Экибастузе – 520 тенге, Талдыкоргане – 518,9 тенге, Уральске – 521 тенге, Хоргосе – 518,9 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 511 до 517 тенге.
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