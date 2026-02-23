В рамках политики Дональда Трампа в США позиции доллара на мировом рынке начали ослабевать. Эксперты связывают это с усилением торговых войн, ростом государственного долга и постепенным отказом инвесторов от американских финансовых инструментов, передает BAQ.KZ.

По мнению финансового аналитика Армана Байганова из R-Finance, часть мирового финансового центра смещается в сторону развивающихся стран, что также влияет на стабильность доллара. Специалисты отмечают, что частые изменения финансовой и налоговой политики снижают доверие инвесторов и усиливают давление на американскую валюту.

– После прихода Трампа к власти позиции доллара несколько ослабли: индекс доллара относительно основных мировых валют значительно снизился. Главной причиной этого стало заметное падение доверия к доллару. В первую очередь, на это повлияли различные торговые войны. Иногда вводились протекционистские меры в отношении ключевых торговых партнеров, а позже их пытались смягчить через переговоры. Такие нестабильные действия также негативно сказываются на рынке", — отмечает эксперт.

Он также подчеркнул, что такие страны, как Китай, Саудовская Аравия и Япония, постепенно сокращают американские долговые обязательства в своих инвестиционных портфелях. Их центральные банки уменьшают долю казначейских облигаций США, что в определенной степени влияет на ослабление доллара.

Госдолг США растет

Еще один важный фактор – активное развитие финансовых рынков не только в США, но и в других странах. Финансовый центр постепенно смещается на восток. Например, Индия и другие развивающиеся страны сейчас активно растут. В то же время в США многие бизнес-сферы закрываются.

– Во-вторых, государственный долг США постоянно растет, что негативно сказывается на доверии к доллару. Наблюдается чрезмерное увеличение денежной массы. До прихода Трампа государственный долг тоже существовал, но при его администрации этот показатель значительно вырос. Он пытался его сократить, однако долг продолжал расти, — говорит Арман Байганов.

Отметим, что Илон Маск также пытался сократить госдолг, но между ними возникли разногласия. Агентство, созданное для этих целей, впоследствии было расформировано. Это также оказало определенное влияние.

Политическая нестабильность и реформы: давление на доллар

По словам эксперта, сейчас с определенной степенью напряжения Трамп пытается контролировать Федеральную резервную систему, которая по своей природе должна оставаться независимой. Он намерен назначить в эту структуру одного из своих сторонников.

– Это может позволить быстрее снизить базовую процентную ставку, что в свою очередь ослабит доллар: денежная масса увеличится, кредиты и финансовые ресурсы подешевеют. Все эти факторы необходимо учитывать, — добавляет аналитик.

Если отсутствует конкретная долгосрочная стратегия финансовой политики и политической стабильности, а также возникают торговые войны и внешние конфликты, это неизбежно негативно влияет на валюту страны. Частые изменения законодательства и налоговой политики также сказываются на курсе. При администрации Трампа проводилось множество реформ, а с приходом следующего президента политика снова меняется.