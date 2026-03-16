Доллар подешевел: курс на торгах составил 484,71 тенге
На Казахстанской фондовой бирже доллар продолжил снижение.
Сегодня 2026, 15:59
Сегодня 2026, 15:59Сегодня 2026, 15:59
Фото: Baq.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 484,71 тенге, снизившись на 3,47 тенге, передает BAQ.KZ.
По данным торгов, на площадке KASE курс американской валюты по отношению к тенге показал снижение.
По состоянию на 15:56 по времени Астаны, доллар торговался на уровне 484,71 тенге, что на 0,71% ниже предыдущего значения.
Курс иностранных валют на бирже продолжает колебаться в зависимости от ситуации на мировых рынках и внутреннего спроса на валюту.
В обменных пунктах Казахстана курс покупки и продажи валют может отличаться от биржевого значения и формируется с учетом рыночного спроса.
