На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 15:30 4 августа 2025 года средневзвешенный курс доллара США составил 541,82 тенге, снизившись на 1,35 тенге по сравнению с предыдущим днём.

Российский рубль показал незначительный рост — до 6,79 тенге (+0,01).

Китайский юань также укрепился: на утренней сессии его курс составил 75,65 тенге, прибавив 0,67 тенге.

Изменения на валютном рынке происходят на фоне умеренной активности торгов и внешнего фона, включая колебания цен на нефть и динамику мировых валют.