Доллар подешевел на торгах KASE 4 августа
Курс опустился до 541,82 тенге.
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
59Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ.
По состоянию на 15:30 4 августа 2025 года средневзвешенный курс доллара США составил 541,82 тенге, снизившись на 1,35 тенге по сравнению с предыдущим днём.
Российский рубль показал незначительный рост — до 6,79 тенге (+0,01).
Китайский юань также укрепился: на утренней сессии его курс составил 75,65 тенге, прибавив 0,67 тенге.
Изменения на валютном рынке происходят на фоне умеренной активности торгов и внешнего фона, включая колебания цен на нефть и динамику мировых валют.
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