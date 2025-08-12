Доллар подешевел на торгах в Казахстане
Доллар опустился ниже 543 тенге на торгах в Казахстане.
Сегодня, 17:24
12 августа на Казахстанской фондовой бирже (KASE) дневные торги завершились снижением курса доллара США, передает BAQ.KZ.
В 15:30 средневзвешенный курс составил 542,29 тенге, что на 0,49 тенге ниже показателя предыдущей сессии.
Курс российского рубля также показал небольшое снижение — до 6,80 тенге (-0,0052).
В то же время китайский юань подорожал. Его средневзвешенный курс на утренних торгах вырос на 0,20 тенге и составил 75,49 тенге.
