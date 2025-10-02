Доллар подешевел почти на 2 тенге
Биржа зафиксировала падение доллара.
Сегодня, 16:41
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 2 октября курс доллара США составил 546,96 тенге, передает BAQ.KZ.
По сравнению с предыдущим днём американская валюта подешевела на 1,95 тенге.
На фоне колебаний на валютном рынке обменные пункты страны установили следующие средние курсы: доллар покупают по 547–548 тенге, а продают по 548,5–549 тенге. Евро можно приобрести в пределах 644–647 тенге, при этом покупка осуществляется по цене 642–643 тенге. Российский рубль обменивается в диапазоне 6,6–6,65 тенге за покупку и 6,7–6,75 тенге за продажу.
