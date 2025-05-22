На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 21 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 511,3-514 тенге, Астане – 513-514 тенге, Шымкенте – за 511,5-513 тенге.

В Аксу и Риддере "зеленый" стоит 512 тенге, Каскелене – 511,5 тенге, Павлодаре – 512,5 тенге, Талдыкоргане – 511,8 тенге, Уральске – 516 тенге, Экибастузе – 513 тенге.