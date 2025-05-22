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Доллар подешевел в обменниках Казахстана 22 мая

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:19
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 21 мая, передаёт BAQ.KZ. 

Сегодня в Алматы его продают за 511,3-514 тенге, Астане – 513-514 тенге, Шымкенте – за 511,5-513 тенге.

В Аксу и Риддере "зеленый" стоит 512 тенге, Каскелене – 511,5 тенге, Павлодаре – 512,5 тенге, Талдыкоргане – 511,8 тенге, Уральске – 516 тенге, Экибастузе – 513 тенге.

Днем ранее цена за доллар в обменниках варьировалась от 513 до 516 тенге.

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