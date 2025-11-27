Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют к тенге на четверг, 27 ноября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Показатели в очередной раз привлекли внимание участников рынка на фоне колебаний на мировых площадках.

По данным регулятора, доллар установлен на уровне 518,68 тенге, евро — 600,27 тенге, а китайский юань закрепился на отметке 73,27 тенге. Курс российского рубля составил 6,58 тенге.

Параллельно стали доступны данные обменных пунктов в крупнейших городах страны, где стоимость иностранной валюты традиционно отличается от официальных значений.

В Алматы доллар в обменниках предлагается по 519–521 тенге, евро — в пределах 598–603 тенге. Российский рубль здесь можно купить и продать по 6,53–6,57 тенге.

В Астане курс доллара варьируется от 517 до 524 тенге, что стало самым широким диапазоном среди мегаполисов. Евро торгуется по 597–607 тенге, а рубль — в диапазоне 6,47–6,57 тенге.