Доллар подорожал на торгах в Казахстане
26 Августа 2026, 22:49
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26 Августа 2026, 22:4926 Августа 2026, 22:49
186Фото: Фото liter.kz
Курс доллара на торгах Казахстанской фондовой биржи KASE составил 459,02 тенге. Курс китайского юаня установился на уровне 68,2511 тенге, прибавив 0,0401 тенге. Евро подорожал на 2,2 тенге и достиг 536,27 тенге.
Российский рубль укрепился до 5,4547 тенге. Ранее сообщалось, что 20 августа средневзвешенный курс доллара на дневных торгах KASE снизился до 458,23 тенге. За сутки американская валюта подешевела на 3,82 тенге.
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