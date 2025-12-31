Казахстанская фондовая биржа KASE завершила дневные торги по иностранным валютам 31 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 505,53 тенге, увеличившись на 3,02 тенге. Торги по российскому рублю в этот день не проводились. Курс китайского юаня по итогам утренней торговой сессии был зафиксирован на уровне 72,12 тенге, что на 0,09 тенге выше предыдущего значения.

Также представлены данные по наличным курсам в обменных пунктах. По информации участников рынка, в обменниках доллар США покупают и продают в диапазоне 510,4–515,8 тенге, евро — 591,9–601,9 тенге, российский рубль — 6,14–6,41 тенге.

Разница между биржевыми и наличными курсами отражает традиционную активность валютного рынка в последний торговый день уходящего года.