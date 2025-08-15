15 августа 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) дневные торги по иностранным валютам завершились ростом доллара, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенный курс составил 540,87 тенге, что на 2,77 тенге выше показателя предыдущих торгов.

Курс российского рубля снизился до 6,74 тенге (-0,01), а китайский юань на утренних торгах вырос до 75,11 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллар покупают по 540,37–542,52 тенге, евро — по 629,17–634,16 тенге, рубль — по 6,67–6,78 тенге.