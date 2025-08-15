Доллар подорожал почти на 3 тенге: свежий курс на KASE
В Казахстане доллар вырос до 540,87 тенге.
Сегодня, 17:09
15 августа 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) дневные торги по иностранным валютам завершились ростом доллара, передает BAQ.KZ.
Средневзвешенный курс составил 540,87 тенге, что на 2,77 тенге выше показателя предыдущих торгов.
Курс российского рубля снизился до 6,74 тенге (-0,01), а китайский юань на утренних торгах вырос до 75,11 тенге (+0,19).
В обменных пунктах доллар покупают по 540,37–542,52 тенге, евро — по 629,17–634,16 тенге, рубль — по 6,67–6,78 тенге.