LIVE LIVE
LIVE
  • 28 Мая, 10:17
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал в обменниках Казахстана 28 мая

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
78
Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 28 мая, передаёт BAQ.KZ. 

Сегодня в Алматы и Костанае его продают за 514-516 тенге, Астане и Шымкенте – за 515-516 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 515 тенге, Каскелене, Хоргосе и Талдыкоргане – 514,9 тенге, Риддере – 513 тенге, Уральске – 516 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 512 до 516 тенге.

Самое читаемое

Наверх