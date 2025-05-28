Доллар подорожал в обменниках Казахстана 28 мая
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
78Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 28 мая, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы и Костанае его продают за 514-516 тенге, Астане и Шымкенте – за 515-516 тенге.
В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 515 тенге, Каскелене, Хоргосе и Талдыкоргане – 514,9 тенге, Риддере – 513 тенге, Уральске – 516 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 512 до 516 тенге.
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