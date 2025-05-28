На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 28 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы и Костанае его продают за 514-516 тенге, Астане и Шымкенте – за 515-516 тенге.

В Аксу, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 515 тенге, Каскелене, Хоргосе и Талдыкоргане – 514,9 тенге, Риддере – 513 тенге, Уральске – 516 тенге.