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Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 27 мая

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:11
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 27 мая, передаёт BAQ.KZ. 

Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-513 тенге.

В Каскелене "зеленый" стоит 512,9 тенге, Костанае – 514-514,5 тенге, Павлодаре и Экибастузе– 513 тенге, Уральске – 516 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 512 до 516 тенге.

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