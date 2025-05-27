Сколько стоит доллар в обменниках Казахстана 27 мая
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
52Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 27 мая, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-513 тенге.
В Каскелене "зеленый" стоит 512,9 тенге, Костанае – 514-514,5 тенге, Павлодаре и Экибастузе– 513 тенге, Уральске – 516 тенге.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 512 до 516 тенге.
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