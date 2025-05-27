На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 27 мая, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 512-512,5 тенге, Астане – за 514-515 тенге, Шымкенте – за 512,5-513 тенге.

В Каскелене "зеленый" стоит 512,9 тенге, Костанае – 514-514,5 тенге, Павлодаре и Экибастузе– 513 тенге, Уральске – 516 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 512 до 516 тенге.