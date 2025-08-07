Доллар подорожал в обменниках РК 7 августа
Актуальная стоимость иностранной валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:28
На сайте kurs.kz опубликовали обновленные данные о стоимости иностранной валюты в обменных пунктах страны 7 августа, передает BAQ.KZ.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 539 до 542 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 539-540 тенге, Астане – за 541-545 тенге, Шымкенте – за 539-540,5 тенге.
В Актобе "зеленый" стоит 539,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 540 тенге, Костанае – 540-544 тенге, Павлодаре, Экибастузе и Семее – 542 тенге, Уральске – 541 тенге.
