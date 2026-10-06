Доллар подскочил, нефть не спасает: что происходит на рынках

Слабые данные по рынку труда США снизили ожидания повышения ставки ФРС, однако долгосрочные заимствования дешеветь пока не начали. Доходность 10-летних гособлигаций США к концу недели выросла до 5,28%. В Казахстане доллар по итогам пятничных торгов подорожал сразу на 9,24 тенге — до 451,50 тенге. Объем торгов составил 448,4 млн долларов.

На тенге давили снижение цен на нефть и укрепление доллара на мировом рынке. При этом резкое движение курса может быть связано и с ростом внутреннего спроса на валюту после заметного укрепления тенге в предыдущие недели. Индекс KASE вырос на 0,7% — до 7 818,2 пункта. Поддержку ему оказали акции Air Astana (+2,8%) и КазТрансОйла (+2,2%). Цена Brent практически не изменилась и составила 102,3 доллара за баррель.

Ранее страны G7 договорились высвободить 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов на фоне дефицита топлива. Американские фондовые индексы выросли на 0,5–1,2% после публикации слабых данных по занятости. В сентябре в США создали лишь 29 тысяч рабочих мест вместо ожидаемых 84 тысяч, а безработица выросла до 4,2%. Золото подешевело на 1% — до 4 162 долларов за тройскую унцию.

При этом рост доходности американских облигаций показывает: ожидания более мягкой политики ФРС пока не привели к устойчивому снижению стоимости долгосрочных заимствований.