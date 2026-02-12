Доллар пошёл в рост на торгах в Казахстане
Сегодня, 17:21
227Фото: pixabay.com
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 12 февраля курс доллара составил 494,28 тенге, продемонстрировав рост на 3,22 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны сложились следующие средние курсы валют:
-
доллар: покупка — 493–494,5 тенге, продажа — 495–499 тенге;
-
евро: покупка — 585–588 тенге, продажа — 590–591 тенге;
-
рубль: покупка — 6,3–6,4 тенге, продажа — 6,45–6,5 тенге.
Таким образом, на валютном рынке зафиксировано ослабление тенге по отношению к основным мировым валютам. Эксперты связывают колебания курса с ситуацией на внешних рынках и динамикой спроса на иностранную валюту внутри страны.
