Американская валюта резко прибавила в цене на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) 24 ноября. В течение торговой сессии курс доллара достигал 460,79 тенге, хотя ещё накануне торговался на уровне 455 тенге, передаёт BAQ.KZ.

На максимуме доллар прибавил почти шесть тенге, однако затем казахстанская валюта частично отыграла падение. Минимальный курс в ходе сегодняшней сессии составил 456,5 тенге. На момент публикации сделки проходили по 456,7 тенге за доллар.

Укрепился по отношению к тенге и китайский юань. По итогам торгов на 12:30 его средневзвешенный курс составил 68,8 тенге, увеличившись на 0,4 тенге. В течение торгов стоимость китайской валюты достигала 69,07 тенге.

Согласно официальным курсам Национального банка Казахстана на 24 ноября, доллар стоит 455,12 тенге, евро – 498,99 тенге, российский рубль – 5,55 тенге, китайский юань – 68,29 тенге.

Британский фунт стерлингов оценивается в 596,43 тенге, швейцарский франк – в 542,71 тенге, дирхам ОАЭ – в 123,92 тенге, турецкая лира – в 8,99 тенге. Официальный курс кыргызского сома составляет 5,2 тенге, а 100 узбекских сумов – 3,79 тенге.

По сравнению с предыдущим днём доллар, евро, юань и швейцарский франк укрепились по отношению к тенге, тогда как российский рубль и турецкая лира немного подешевели.

За последнюю неделю тенге заметно ослаб по отношению к американской валюте. Ещё 17 ноября официальный курс доллара составлял 444,4 тенге. За семь дней американская валюта подорожала на 10,72 тенге, или на 2,4%.

Официальный курс доллара на 25 ноября будет установлен на основе средневзвешенного курса торгов KASE по состоянию на 15:30. Стоимость иностранных валют в обменных пунктах в течение дня может меняться вслед за биржевыми котировками.