На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны на 29 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 545-546 тенге, Астане – за 547-548 тенге, Шымкенте – за 543,5-546 тенге.

В Актобе "зеленый" стоит 544,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 545,9 тенге, Костанае – 545-549 тенге, Павлодаре – 543,5-546 тенге, Семее – 547 тенге.

Сколько доллар стоил в обменниках РК днем ранее можете посмотреть тут.