Доллар продают почти за 550 тенге в обменниках Казахстана
Сколько стоит доллар в казахстанских обменниках 29 июля?
Сегодня, 10:05
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Сегодня, 10:05Сегодня, 10:05
83Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны на 29 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 545-546 тенге, Астане – за 547-548 тенге, Шымкенте – за 543,5-546 тенге.
В Актобе "зеленый" стоит 544,5 тенге, Каскелене и Талдыкоргане – 545,9 тенге, Костанае – 545-549 тенге, Павлодаре – 543,5-546 тенге, Семее – 547 тенге.
Сколько доллар стоил в обменниках РК днем ранее можете посмотреть тут.
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