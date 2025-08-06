  • 6 Августа, 18:43

Доллар продолжает дешеветь: курс снизился до 536,58 тенге

Тенге усилил позиции.

Сегодня, 17:22
АВТОР
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unsplash Сегодня, 17:22
Сегодня, 17:22
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Фото: unsplash

6 августа 2025 года на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) курс американского доллара продолжил снижение, передает BAQ.KZ.

По итогам сессии, средневзвешенный курс составил 536,58 тенге, что на 0,97 тенге меньше, чем в предыдущий торговый день.

Также на KASE:

  • Курс российского рубля поднялся на 0,01 тенге и составил 6,73 тенге.
  • Курс китайского юаня на утренних торгах достиг 75,05 тенге, прибавив 0,10 тенге.

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