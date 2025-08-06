Доллар продолжает дешеветь: курс снизился до 536,58 тенге
Тенге усилил позиции.
Сегодня, 17:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
107Фото: unsplash
6 августа 2025 года на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) курс американского доллара продолжил снижение, передает BAQ.KZ.
По итогам сессии, средневзвешенный курс составил 536,58 тенге, что на 0,97 тенге меньше, чем в предыдущий торговый день.
Также на KASE:
- Курс российского рубля поднялся на 0,01 тенге и составил 6,73 тенге.
- Курс китайского юаня на утренних торгах достиг 75,05 тенге, прибавив 0,10 тенге.
Самое читаемое
- Казахстанец устроил истерику и угрожал самоподжогом депутату
- Концерт Дженнифер Лопес в Алматы под угрозой срыва
- Депутат ответила на критику после высказывания о костюмах Дженнифер Лопес
- Magnum заменил казахстанский майонез российским — министр прокомментировал ситуацию
- "Ни ногой в этот роддом": астанчанки назвали места с самыми плохими условиями для рожениц