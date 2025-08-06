6 августа 2025 года на дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) курс американского доллара продолжил снижение, передает BAQ.KZ.

По итогам сессии, средневзвешенный курс составил 536,58 тенге, что на 0,97 тенге меньше, чем в предыдущий торговый день.

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