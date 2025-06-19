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Доллар продолжает дорожать в обменниках Казахстана

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.

Сегодня, 09:50
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 19 июня, передаёт BAQ.KZ. 

Сегодня в Алматы его продают за 519,5-521 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 521-522 тенге.

В Аксу, Уральске, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 522 тенге, Актобе и Костанае – 523 тенге, Риддере – 521 тенге, Талдыкоргане – 520 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 518 до 521 тенге.

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