На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 19 июня, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 519,5-521 тенге, Астане – за 522-523 тенге, Шымкенте – за 521-522 тенге.

В Аксу, Уральске, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 522 тенге, Актобе и Костанае – 523 тенге, Риддере – 521 тенге, Талдыкоргане – 520 тенге.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 518 до 521 тенге.