Доллар продолжает падение на KASE
Официальный курс Национального банка установлен на уровне 535,99 тенге.
Сегодня, 16:08
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 26 августа средневзвешенный курс доллара составил 533,87 тенге, снизившись на 2 тенге по сравнению с предыдущими торгами, передаёт BAQ.KZ.
В обменных пунктах Алматы доллар покупают по 534,86 тенге, продают по 536,84 тенге. Евро торгуется в диапазоне 620,27–624,83 тенге, а рубль — 6,56–6,66 тенге.
В Астане американскую валюту покупают по 533,68 тенге, продают по 539,00 тенге, а евро — по 619,75–629,25 тенге. В Шымкенте доллар продают по 536,78 тенге, евро — по 620,61–626,52 тенге.
По итогам торгов 25 августа средневзвешенный курс доллара составлял 535,99 тенге, что показывает продолжение тенденции снижения американской валюты на биржевом рынке страны.
