На утренних торгах 21 октября курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 538,56 тенге, показав рост на 0,47 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.

Валюта США продолжает укрепляться по отношению к тенге, несмотря на меры Нацбанка по сдерживанию волатильности.

В обменных пунктах страны курс доллара варьируется в диапазоне от 539,5 до 539,7 тенге при покупке и от 540,5 до 541 тенге при продаже. Таким образом, разница между биржевым и розничным курсом составляет порядка 1,5–2 тенге.

Параллельно с долларом остаются стабильными и другие популярные валюты. Евро покупают по цене 626–627 тенге, продают — по 629–630 тенге. Российский рубль торгуется в рамках 6,6–6,62 тенге при покупке и 6,64–6,66 тенге при продаже.

Аналитики отмечают, что незначительные колебания курса могут быть связаны как с глобальной экономической нестабильностью, так и с сезонными изменениями спроса на валюту внутри страны.