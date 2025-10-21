Курс доллара продолжает расти в Казахстане
На бирже курс превысил 538 тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На утренних торгах 21 октября курс доллара на Казахстанской фондовой бирже составил 538,56 тенге, показав рост на 0,47 тенге за сутки, передает BAQ.KZ.
Валюта США продолжает укрепляться по отношению к тенге, несмотря на меры Нацбанка по сдерживанию волатильности.
В обменных пунктах страны курс доллара варьируется в диапазоне от 539,5 до 539,7 тенге при покупке и от 540,5 до 541 тенге при продаже. Таким образом, разница между биржевым и розничным курсом составляет порядка 1,5–2 тенге.
Параллельно с долларом остаются стабильными и другие популярные валюты. Евро покупают по цене 626–627 тенге, продают — по 629–630 тенге. Российский рубль торгуется в рамках 6,6–6,62 тенге при покупке и 6,64–6,66 тенге при продаже.
Аналитики отмечают, что незначительные колебания курса могут быть связаны как с глобальной экономической нестабильностью, так и с сезонными изменениями спроса на валюту внутри страны.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Ипотека под давлением: почему казахстанские банки массово приостановили выдачу жилищных кредитов
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки