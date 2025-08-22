На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 22 августа 2025 года по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 537,34 тенге, показав снижение на 0,39 тенге, передает BAQ.KZ.

Днём ранее, 21 августа, американская валюта также потеряла почти 1 тенге.

Курс российского рубля остался без изменений — 6,7 тенге. Китайский юань подешевел до 74,7 тенге (-0,21).

В обменных пунктах столицы доллар покупают и продают в диапазоне 538–540 тенге, евро — 623–627 тенге, рубль — 6,6–6,73 тенге.