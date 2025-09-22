На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, 22 сентября, американская валюта вновь прибавила в цене. По итогам торгов курс доллара составил 542,67 тенге, что на 1,33 тенге выше, чем в предыдущую пятницу.

На фоне укрепления курса на бирже обменные пункты по стране также скорректировали цены:

Покупка доллара — от 542,5 до 543,5 тенге

Продажа — от 544 до 544,5 тенге

Также наблюдается движение по другим основным валютам:

Евро покупают по 636–638, продают по 639–641 тенге

Российский рубль — покупка по 6,35–6,4, продажа по 6,48–6,55 тенге

Укрепление доллара происходит на фоне сохраняющейся внешнеэкономической нестабильности и колебаний на сырьевых рынках.