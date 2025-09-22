Доллар растёт: на торгах 22 сентября курс превысил 542 тенге
Наблюдается движение по другим основным валютам.
Сегодня, 16:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
101
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, 22 сентября, американская валюта вновь прибавила в цене. По итогам торгов курс доллара составил 542,67 тенге, что на 1,33 тенге выше, чем в предыдущую пятницу.
На фоне укрепления курса на бирже обменные пункты по стране также скорректировали цены:
-
Покупка доллара — от 542,5 до 543,5 тенге
-
Продажа — от 544 до 544,5 тенге
Также наблюдается движение по другим основным валютам:
-
Евро покупают по 636–638, продают по 639–641 тенге
-
Российский рубль — покупка по 6,35–6,4, продажа по 6,48–6,55 тенге
Укрепление доллара происходит на фоне сохраняющейся внешнеэкономической нестабильности и колебаний на сырьевых рынках.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- $100 тысяч за рабочую визу: Трамп меняет правила игры для айти-специалистов
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом