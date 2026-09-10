Доллар резко подешевел на торгах
10 Сентября 2026, 23:53
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10 Сентября 2026, 23:5310 Сентября 2026, 23:53
66Фото: baq.kz
Тенге заметно укрепился к основным валютам по итогам торгов 10 сентября. Доллар опустился до 450,79 тенге, потеряв за день 5,82 тенге. Накануне средневзвешенный курс доллара составлял 456,61 тенге. Таким образом, за день американская валюта подешевела примерно на 1,3%.
Евро также снизился — до 523,21 тенге. Днем ранее его средневзвешенный курс составлял 529,72 тенге. Российский рубль опустился до 5,3184 тенге, а китайский юань — до 67,0224 тенге. При этом официальный курс Нацбанка на 10 сентября установлен на уровне 456,89 тенге за доллар.
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