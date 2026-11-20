Тенге заметно ослаб по отношению к доллару. По итогам дневных торгов 20 ноября на Казахстанской фондовой бирже (KASE) американская валюта подорожала на 5,87 тенге, достигнув 455 тенге, передаёт BAQ.KZ.

Днём ранее средневзвешенный курс доллара составлял 449,13 тенге. Таким образом, за два торговых дня американская валюта прибавила более 10 тенге.

По данным Национального банка, официальный курс доллара на 20 ноября составляет 448,72 тенге. Евро установлен на уровне 493,86 тенге, российский рубль – 5,49 тенге.

При этом биржевой курс отличается от официального, поскольку отражает результаты торгов в течение дня.

Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах крупнейших городов Казахстана 20 ноября сложились следующие средние курсы.

Астана:

Доллар : покупка – 449,72 тенге, продажа – 456,85 тенге.

Евро : покупка – 493,85 тенге, продажа – 503,85 тенге.

Рубль: покупка – 5,29 тенге, продажа – 5,49 тенге.

Алматы:

Доллар : покупка – 453,59 тенге, продажа – 455,87 тенге.

Евро : покупка – 498,19 тенге, продажа – 503,07 тенге.

Рубль: покупка – 5,26 тенге, продажа – 5,38 тенге.

Шымкент:

Доллар : покупка – 453,48 тенге, продажа – 456,59 тенге.

Евро : покупка – 496,09 тенге, продажа – 501,26 тенге.

Рубль: покупка – 5,25 тенге, продажа – 5,31 тенге.

Курсы в отдельных обменных пунктах могут отличаться от средних значений и меняться в течение дня.