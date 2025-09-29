Курс доллара вновь пошёл в рост: по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 сентября американская валюта подорожала и закрепилась на отметке 548,79 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки доллар прибавил сразу 4,34 тенге, что стало ощутимым скачком на фоне относительно стабильной динамики последних дней.

На наличном рынке колебания курса также не остались незамеченными. По данным обменных пунктов, доллар покупают по 546–547 тенге, а продают в диапазоне 548–549 тенге. Евро колеблется в пределах 635–638 тенге при покупке и 641–645 тенге при продаже. Российский рубль остаётся стабильнее: покупка – 6,35–6,4 тенге, продажа – 6,55–6,6 тенге.