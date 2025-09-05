Национальный банк Казахстана обнародовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 5 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, доллар США торгуется на уровне 540,05 тенге, евро — 629,16 тенге, китайский юань — 75,64 тенге, а российский рубль — 6,65 тенге.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны устанавливают свои курсы, реагируя на рыночную ситуацию.

В Алматы курс доллара колеблется от 540 до 542 тенге, евро — от 628 до 632, а рубль — от 6,65 до 6,7 тенге. В столице страны, Астане, доллар можно купить и продать в пределах 538–543 тенге, евро — 626–635, а рубль — 6,59–6,69 тенге. В Шымкенте доллар торгуется по 540–543 тенге, евро — 628–632, а рубль — 6,62–6,68 тенге.