Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на пятницу, 29 августа 2025 года, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, доллар США установлен на уровне 537,76 тенге, евро — 627,62 тенге, китайский юань — 75,41 тенге, а российский рубль — 6,7 тенге.

Между тем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные курсы. В Алматы доллар можно купить за 541 тенге и продать за 538, евро колеблется от 626 до 630 тенге, а рубль — от 6,6 до 6,7. В Астане курсы на доллар составляют от 535 до 540 тенге, на евро — от 620 до 630 тенге, а на рубль — от 6,65 до 6,75 тенге. В Шымкенте ситуация схожа: доллар предлагается по 538–541 тенге, евро — по 624–630, а рубль — по 6,62–6,7.

Таким образом, колебания в обменных курсах сохраняются, и жителям мегаполисов стоит сравнивать предложения, прежде чем совершать операции с валютой.